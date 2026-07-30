Єна у парі з доларом США підскочила майже на 3%, що спричинило чутки про інтервенції

Зростання курсу японської єни щодо долара США ввечері у четвер породило чутки про нові інтервенції влади Японії на валютному ринку, пише Bloomberg.

Курс долара у парі з японською національною валютою станом на 17:33 кч впав на 2,8%, до 158,82 єни проти 163,42 єни за підсумками попередніх торгів. Це найрізкіше зміцнення єни з квітня.

Раніше повідомлялося, що влада Японії витратила рекордні 11,73 трлн єн ($73,2 млрд) на підтримку національної валюти в період з 28 квітня до 27 травня.

"Динаміка в парі долар/єна демонструє класичні ознаки інтервенції", - написав Ноа Баффем із CIBC Capital Markets.

У четвер вдень єна вже зміцнювалася щодо долара, хоча й набагато помірнішими темпами, за підсумками засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Напередодні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) очікувано зберіг процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5-3,75% річних.

"Попередня валютна інтервенція також відбулася наступного дня після засідання FOMC", - зазначив старший стратег Mizuho Bank Масаюкі Накадзіма.