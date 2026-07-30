НБУ повідомив про послаблення попиту на валюту у липні

Середньоденний чистий попит на безготівкову валюту в Україні у липні знизився приблизно до $150 млн зі $170 млн у червні, а ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

У липні валовий попит на валюту зменшився порівняно з червнем, тоді як валова пропозиція не скоротилася. Пропозиція з боку аграріїв сезонно знизилася, однак продаж валюти збільшили благодійні організації, енергетичні компанії та окремі учасники платіжного ринку.

"Ситуація на готівковому ринку є контрольованою, ми спостерігаємо зменшення чистого попиту з боку населення", - сказав Гелетій під час брифінгу в четвер.

Середньоденний чистий попит населення на готівкову валюту знизився до $20 млн із $23 млн у червні та пікового рівня $44 млн у березні. Спред між готівковим та офіційним курсами становить близько 0,2%.

Нацбанк фактично виконує посередницьку функцію: купує до резервів валюту, яку уряд отримує як міжнародну допомогу, та надає йому гривню, частина якої через бюджетні видатки повертається на валютний ринок у вигляді попиту на імпорт. Від початку року обсяг конвертації валюти урядом перевищив обсяг валютних інтервенцій Нацбанку.

Центробанк й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та зацікавлений у забезпеченні курсових коливань в обидва боки: як у бік зміцнення, так і послаблення гривні.

"Курс у космос не полетить. Режим керованої гнучкості функціонує", - додав голова регулятора Андрій Пишний.

За його словами, Нацбанк розуміє перспективи попиту і пропозиції валюти, необхідні обсяги інтервенцій та вплив очікуваного зовнішнього фінансування на валютний ринок.