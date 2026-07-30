Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ повідомив про послаблення попиту на валюту у липні

17:24 30.07.2026 |

Фінанси

Середньоденний чистий попит на безготівкову валюту в Україні у липні знизився приблизно до $150 млн зі $170 млн у червні, а ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

У липні валовий попит на валюту зменшився порівняно з червнем, тоді як валова пропозиція не скоротилася. Пропозиція з боку аграріїв сезонно знизилася, однак продаж валюти збільшили благодійні організації, енергетичні компанії та окремі учасники платіжного ринку.

"Ситуація на готівковому ринку є контрольованою, ми спостерігаємо зменшення чистого попиту з боку населення", - сказав Гелетій під час брифінгу в четвер.

Середньоденний чистий попит населення на готівкову валюту знизився до $20 млн із $23 млн у червні та пікового рівня $44 млн у березні. Спред між готівковим та офіційним курсами становить близько 0,2%.

Нацбанк фактично виконує посередницьку функцію: купує до резервів валюту, яку уряд отримує як міжнародну допомогу, та надає йому гривню, частина якої через бюджетні видатки повертається на валютний ринок у вигляді попиту на імпорт. Від початку року обсяг конвертації валюти урядом перевищив обсяг валютних інтервенцій Нацбанку.

Центробанк й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та зацікавлений у забезпеченні курсових коливань в обидва боки: як у бік зміцнення, так і послаблення гривні.

"Курс у космос не полетить. Режим керованої гнучкості функціонує", - додав голова регулятора Андрій Пишний.

За його словами, Нацбанк розуміє перспективи попиту і пропозиції валюти, необхідні обсяги інтервенцій та вплив очікуваного зовнішнього фінансування на валютний ринок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,6916
  0,1873
 0,42
EUR
 1
 51,2747
  0,1935
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6532  0,03 0,08 45,1036  0,06 0,14
EUR 50,9972  0,08 0,16 51,6104  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6800  0,18 0,40 44,7100  0,18 0,40
EUR 51,4668  0,36 0,70 51,4880  0,36 0,71

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес