Долар США зміцнюється щодо основних світових валют

Долар США зміцнюється щодо євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер.

Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарського франка, єни, канадського долара, фунта стерлінгів і шведської крони), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Трейдери оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. Американський центробанк зберіг процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5-3,75% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу. Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та економістів.

За збереження ставки на колишньому рівні проголосували дев'ять із 12 членів FOMC. Глави Федеральних резервних банків (ФРБ) Клівленда, Міннеаполіса та Далласа Бет Хаммак, Ніл Кашкарі та Лорі Логан на минулому засіданні виступили за підвищення ставки на 25 базисних пунктів.

Голова ФРС Кевін Ворш під час пресконференції за підсумками засідання заявив, що регулятор має намір забезпечити цінову стабільність і "діятиме без вагань" для досягнення цієї мети.

Пара євро/долар станом на 9:40 кч торгується на рівні $1,1446 порівняно з $1,1468 на момент закриття попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3339 проти $1,3368 напередодні.

Вартість долара в парі з японською національною валютою збільшилася до 163,57 єни порівняно зі 163,42 єни за підсумками попередніх торгів.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7582 юаня порівняно з 6,7605 юаня в середу.

