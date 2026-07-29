Долар слабко дешевшає до євро та фунта, помірно знижується до японської єни

Курс долара США знижується до основних світових валют у середу вранці; трейдери очікують результатів липневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, який відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,13%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Рішення ФРС щодо ключової ставки буде оголошено о 21:00 за центральним часом у середу. Аналітики в середньому прогнозують збереження ставки за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5-3,75%. Імовірність підвищення на 25 б.п. ринок оцінює майже в 30%.

Пара євро/долар, за даними станом на 9:13 кч, торгується на рівні $1,1396 порівняно з $1,1387 на закритті попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара також зростає приблизно на 0,1% і становить $1,3301 проти $1,3289 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною знизився на 0,2% і перебуває на рівні 163,54 єни проти 163,87 єни напередодні.

Засідання Банку Англії відбудеться у четвер, Банку Японії - у п'ятницю. Аналітики вважають, що обидва регулятори продовжать дотримуватися попереднього курсу грошово-кредитної політики та збережуть ключові процентні ставки на рівні 3,75% та 1% відповідно.

Долар у парі з офшорним юанем залишається стабільним на рівні 6,7706 юаня.

