Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар слабко дешевшає до євро та фунта, помірно знижується до японської єни

11:36 29.07.2026 |

Фінанси

Курс долара США знижується до основних світових валют у середу вранці; трейдери очікують результатів липневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Розрахований ICE індекс DXY, який відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,13%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Рішення ФРС щодо ключової ставки буде оголошено о 21:00 за центральним часом у середу. Аналітики в середньому прогнозують збереження ставки за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5-3,75%. Імовірність підвищення на 25 б.п. ринок оцінює майже в 30%.

Пара євро/долар, за даними станом на 9:13 кч, торгується на рівні $1,1396 порівняно з $1,1387 на закритті попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,1%.

Курс фунта до долара також зростає приблизно на 0,1% і становить $1,3301 проти $1,3289 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною знизився на 0,2% і перебуває на рівні 163,54 єни проти 163,87 єни напередодні.

Засідання Банку Англії відбудеться у четвер, Банку Японії - у п'ятницю. Аналітики вважають, що обидва регулятори продовжать дотримуватися попереднього курсу грошово-кредитної політики та збережуть ключові процентні ставки на рівні 3,75% та 1% відповідно.

Долар у парі з офшорним юанем залишається стабільним на рівні 6,7706 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8789
  0,0488
 0,11
EUR
 1
 51,0812
  0,0119
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6881  0,10 0,23 45,1658  0,09 0,21
EUR 50,9135  0,12 0,24 51,5338  0,13 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8600  0,11 0,24 44,8900  0,11 0,24
EUR 51,1089  0,04 0,09 51,1252  0,04 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес