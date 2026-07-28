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Долар залишається стабільним на тлі очікування рішення Федрезерву
09:54 28.07.2026 |
Курс долара США практично не змінюється у парах з євро, фунтом стерлінгів та єною вранці у вівторок в очікуванні підсумків липневих засідань Федеральної резервної системи (ФРС), Банку Англії та Банку Японії.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,01%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.
Рішення ФРС щодо ключової ставки стане відомо ввечері в середу, і до того часу світові ринки загалом зайняли вичікувальну позицію. Аналітики прогнозують збереження вартості запозичень у діапазоні 3,5-3,75%. Ринок оцінює ймовірність підвищення ключової ставки на 25 б.п. у середу майже в 38%, а шанси на збереження ставки на колишньому рівні до кінця року - менше ніж у 10%.
"Якщо ставку раптово підвищать, це надасть підтримку долару, який, ймовірно, досягне нових максимумів, особливо щодо таких валют, як японська єна та швейцарський франк", - сказала Махджабін Заман з ANZ Bank.
Пара євро/долар, за даними станом на 9:03 кч, торгується на рівні $1,1369 проти $1,1368 на закритті попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,3288 проти $1,3287 за підсумками торгів у понеділок.
Банк Англії проведе засідання у четвер. Опитані Trading Economics аналітики впевнені, що регулятор утримається від зміни процентної ставки та залишить її на рівні 3,75%.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 163,73 єни проти 163,75 єни напередодні.
Засідання Банку Японії відбудеться у п'ятницю. Учасники ринку очікують, що він збереже ключову процентну ставку на рівні 1% річних - найвищому показнику за останні понад 30 років.
Долар у парі з офшорним юанем залишається стабільним на рівні 6,7684 юаня.
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