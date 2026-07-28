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Крипторинок України отримав новий регуляторний підрозділ у структурі НКЦПФР
08:58 28.07.2026 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку створила департамент віртуальних активів і збирається взяти на себе функції основного регулятора крипторинку після ухвалення закону про віртуальні активи.
Про це розповів голова Нацкомісії Олексій Семенюк в інтерв'ю LIGA.net.
Семенюк зазначив, що законопроєкт про віртуальні активи №10225-д знаходиться на завершальному етапі підготовки до другого читання.
"За відсутності нових затримок профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики винесе його на розгляд парламенту найближчим часом. Дискусійних питань залишилось небагато, але вони важливі", - сказав Семенюк.
Робота над законопроєктом
За словами Семенюка, зараз триває узгодження двох ключових блоків документа:
При цьому Семенюк зауважив, що сторони вже визначилися з розподілом функцій.
Так, Нацбанк відповідатиме за токени електронних грошей (EMT, Electronic Money Token), оскільки вони найближчі до платіжної сфери, тоді як регулювання всіх інших категорій віртуальних активів здійснюватиме Нацкомісія.
"Основним регулятором ринку віртуальних активів буде Комісія", - підкреслив Семенюк.
Криптовалюта в Україні
Раніше в липні голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада планує вже в серпні ухвалити законопроєкт про віртуальні активи, який має врегулювати цей ринок в Україні.
Перед Гетманцев наголосив на необхідності декларування доходів, отриманих від операцій із криптоактивами.
Станом на кінець 2025 року Україна посіла четверте місце в глобальному рейтингу держав за кількістю Bitcoin-резервів, обігнавши багато економічно розвинених країн. В Україні на той момент нарахували 46,3 тис. біткоїнів (приблизно $3,4 млрд за нинішнім курсом).
Утім, криптовалюти в Україні перебувають у "сірій зоні". Верховна Рада у вересні 2025 року підтримала в першому читанні законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів і встановлює базові правила їх оподаткування. Проте до другого читання документ так і не дійшов.
До того, ще в лютому 2022 року, Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того року його підписав президент Володимир Зеленський. Однак закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада не зробила.
Згідно з проєктом закону №10225-д, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їхній правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права, пояснював Гетманцев раніше. Хоча, за словами першого заступника Комітету Ярослава Железняка, до другого читання документ зазнає суттєвих змін.
Через законодавчу невизначенність в Україні раніше згорнули свою діяльність кілька проєктів, як гаманець Trustee Plus і криптовалютна картка Weld Money.
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