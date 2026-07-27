НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,85 грн/$1

Надії на дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході, що з'явилися після того, як Вашингтон і Тегеран призупинили взаємні удари, сприяють зниженню цін на нафту та загальному поліпшенню настроїв інвесторів, що підтримує схильність до ризику.