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АНАЛІТИКА

Ціна на золото помірно зростає на тлі ослаблення долара

16:05 27.07.2026 |

Фінанси

Ціни на золото помірно зростають у понеділок на тлі ознак деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Станом на 15:26 котирування серпневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex зростають на 0,4%, до $4088,6 за унцію.

Срібло подорожчало на 0,5%, до $59,2 за унцію, платина підскочила на 2,6%, до $1645 за унцію.

Голова Центрального командування ПСО США (CENTCOM) адмірал Бред Купер рекомендував американському президенту Дональду Трампу припинити удари по іранських цілях у районі Ормузької протоки, оскільки вони досягли межі своєї ефективності, повідомляє портал Axios із посиланням на джерела. Сам Трамп сказав журналістам, що представники Вашингтона підтримують контакти із Тегераном, однак успіх переговорів не гарантований.

Через зниження попиту на захисні активи розрахований ICE-індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%. Це є позитивним фактором для дорогоцінних металів.

"орогоцінні метали розпочали тиждень на позитивній ноті завдяки перерві у військових діях на Близькому Сході, - зазначив незалежний аналітик Росс Норман. - Нафта дешевшає, також знижуються курс долара та прибутковість держоблігацій США".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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