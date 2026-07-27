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АНАЛІТИКА

НБУ ініціював зміни у процедурі відкриття та закриття банківських рахунків

Національний банк України хоче дозволити банкам фінансової інклюзії залучати комерційних агентів для оформлення банківських рахунків і вкладів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Національний банк України пропонує внести зміни до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

"Це зумовлено необхідністю врахування окремих вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", - пояснив регулятор.

Так, планується передбачити можливість банку фінансової інклюзії залучати комерційного агента на підставі відповідного договору для консультування, пропонування, підготовки та укладання таким комерційним агентом від імені банку фінансової інклюзії договорів банківського рахунку / банківського вкладу / рахунку умовного зберігання (ескроу), та відповідно урегулювати питання щодо переліку клієнтів, яким банк фінансової інклюзії має право відкривати рахунки.

Відповідні норми містить проєкт постанови правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків", що пропонується для обговорення.

За матеріалами: Економічна правда
 

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