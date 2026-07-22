Лазерний зв’язок Starlink Mini допоможе NASA транслювати відео з околиць Місяця

NASA, здається, остаточно втомилося від низької швидкості передачі даних, яка змушує світ чекати на зернисті фотографії з космосу тижнями. Для місії Artemis III агентство вирішило звернутися до SpaceX, щоб нарешті отримати нормальний «космічний інтернет». На зовнішній обшивці корабля Orion встановлять два термінали Starlink Mini, які працюватимуть на основі лазерного зв'язку замість звичних радіочастот.

Навіщо Місяцю лазери

Традиційний радіозв'язок у далекому космосі - це повільно та обмежено. Оптичний зв'язок, що використовує інфрачервоні лазери, дозволяє «запакувати» у той самий сигнал значно більше інформації. Це дозволить передавати на Землю не просто сухі стовпчики цифр, а повноцінне 4K-відео, якісні зображення та величезні обсяги телеметрії в режимі реального часу. Усі ці дані стікатимуться до Центру управління польотами Космічного центру імені Джонсона в Х'юстоні.

Використання комерційних рішень для державних місій стає для NASA нормою. Програма Space Communications and Navigation (SCaN) розглядає такі системи як фундамент майбутньої інфраструктури для освоєння Місяця та Марса. Замість того, щоб десятиліттями розробляти власний пристрій, агентство бере готову та перевірену технологію у приватного сектору.

Перевірено на Starship

Термінали, які отримає Orion, побудовані на базі тих самих лазерних міжсупутникових ліній, що вже працюють у сузір'ї Starlink. За даними SpaceX, зараз на орбіті функціонує понад 25 000 таких з'єднань. Компанія Ілона Маска (Elon Musk) вже успішно випробувала цю схему під час випробувальних польотів Starship, транслюючи відео високої чіткості навіть під час проходження щільних шарів атмосфери.

Ця система буде задіяна під час критично важливих етапів місії Artemis III. Екіпаж із чотирьох астронавтів має відпрацювати зближення та стикування Orion із посадковими модулями. Якісний відеозв'язок тут - не забаганка для соцмереж, а необхідний інструмент контролю складних маневрів. Сама ж висадка на поверхню супутника, яку NASA наразі планує на 2028 рік, безпосередньо залежатиме від успіху цих тестів.

Цікаво спостерігати, як споживчі технології, спочатку створені для того, щоб хтось міг грати в онлайн-ігри у віддаленому селі, стають ключовим елементом повернення людства на Місяць. Поки інші обговорюють теоретичні переваги лазерів, SpaceX просто масштабує своє серійне виробництво до космічних масштабів.

Поки одні підкорюють космос за допомогою лазерів, інші шукають способи зробити земні польоти ефективнішими. Наприклад, двигуни без «кожуха» Open Fan можуть радикально змінити цивільну авіацію вже у наступному десятилітті.