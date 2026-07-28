Українські дрони отримають британський захист: Лондон передасть технології РЕБ

Україна отримає від Великої Британії технологію радіоелектронної боротьби для блокування виявлення українських дронів. Про це 27 липня заявив премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським на базі військового-морських сил у Портсмуті.

За словами Бернема, технологія допоможе "захищати" українські дрони від виявлення та допомагатиме їм уражати російські цілі.

"Ми надаємо нові технології радіоподавлення для того, щоб захищати українські дрони. Вони будуть допомагати їм уражати цілі та рятувати українські життя. Також це покаже рівень інновацій, які наші промисловості можуть разом реалізувати", - пояснив Бернем.

Премʼєр-міністр Великої Британії не озвучив назву системи, технологію на виробництво якої передають Україні. Проте напередодні BBC повідомляло, що британці нададуть Україні ліцензію на виробництво систем РЕБ Stone Cloak. Ці глушителі розміром із планшет призначені для блокування виявлення будь-яких дронів, на які вони встановлені.

Після розгортання в Україні, систему Stone Cloak планують вбудовувати в наступне покоління зброї Великої Британії, зокрема, проєкт Brakestop - урядову програму з розробки недорогих крилатих ракет.

Також у BBC із посиланням на розмову із Бернемом розповіли, що британське Міноборони вже передало "тисячі цих пристроїв українським військовим" для посилення операцій Сил оборони із використанням безпілотників.

Раніше "Оборонка" розповідала, британська компанія BAE Systems підписала ліцензійну угоду зі своїм стратегічним оборонним партнером в Україні, яка передбачає виробництво в Україні 105-мм артилерійської системи L119 Light Gun. Також Велика Британія спільно зі Швецією нададуть 300 млн євро підтримки для постачання Україні 16 сучасних літаків.