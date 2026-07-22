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Google включить усі резервні копії Android до квоти хмарного сховища
10:49 21.07.2026 |
Google почала розсилати користувачам Android електронні листи із попередженням про майбутні зміни в політиці зберігання резервних копій. Про це повідомляє видання Android Authority.
Згідно з повідомленнями, через 45 днів (з вересня) набудуть чинності нові правила, які передбачають, що сховище облікового запису Google враховуватиме всі дані резервних копій Android. Якщо зараз місце займають Google Фото та MMS, то після оновлення до цього списку увійдуть SMS-повідомлення, історія дзвінків, налаштування пристрою, налаштування застосунків та інші резервні дані.
Google почне враховувати всі резервні копії Android у ліміті хмарного сховища
Крім того, компанія попереджає, що якщо після зміни користувач перевищить доступний ліміт сховища, автоматичне резервне копіювання Android буде призупинено. Відновити його можна буде лише після звільнення місця або переходу на платний тариф Google Storage.
В електронних листах Google також надає оцінку щодо того, скільки місця займатимуть резервні копії користувачів відповідно до нових правил. У середньому йдеться приблизно про додаткові 40 МБ даних - обсяг незначний, але саме по собі оновлення є черговим прикладом того, як Google шукає шляхи урізання безплатного сховища. Раніше компанія почала тестувати надання 5 ГБ сховища замість попередніх 15 ГБ для нових акаунтів в окремих регіонах.
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