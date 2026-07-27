Новий термоядерний реактор Texatron виходить на випробування після схвалення влади Техасу

Поки світ обережно спостерігає за прогресом великих державних проєктів, приватний сектор у Техасі вирішив, що вистачить чекати милості від природи чи бюджетних комітетів. Компанія American Fusion зробила вагомий крок до реалізації своєї амбітної мети - створення комерційно вигідної термоядерної енергетики. Департамент охорони здоров'я штату Техас (DSHS) офіційно видав дозвіл на проведення досліджень та випробувань експериментальної установки Texatron Fusion Engine.

Цей дозвіл - не просто формальність для одного лабораторного зразка. Сертифікація охоплює одразу 12 різних конфігурацій реактора, потужність яких варіюється від скромних 500 кВт до вражаючого 1 ГВт. Тепер розробники готуються перевезти своє залізо на базу Техаського технологічного університету (Texas Tech University), де і почнеться справжнє шоу з плазмою та магнітними полями.

Бюрократія позаду, фізика попереду

Головне завдання майбутніх експериментів - вийти за межі теоретичних розрахунків і вперше на практиці підтвердити, що всередині Texatron можна підтримувати керовану термоядерну реакцію. Інженери American Fusion планують прискіпливо вимірювати температуру плазми, щільність частинок та ефективність магнітного утримання. Простіше кажучи, вони мають переконатися, що їхня «магнітна пастка» достатньо міцна, щоб плазма не розлетілася раніше, ніж почнеться синтез.

Якщо цей етап пройде без неприємних сюрпризів, компанія планує перейти до генерації електроенергії. Спершу це буде імпульсний режим - такий собі проміжний варіант, щоб зрозуміти, як система поводиться під навантаженням. Кінцева ж мета - реактор безперервної дії, здатний стабільно «годувати» електромережу.

Електрика без зайвих посередників

На відміну від класичних АЕС, де ми фактично використовуємо ядерний розпад як величезний кип'ятильник для створення пари, Texatron грає за іншими правилами. Технологія передбачає використання магнітного утримання надгарячої плазми, а головна обіцянка розробників - пряме перетворення енергії плазми в електрику. Це дозволяє викинути на звалище історії громіздкі та дорогі парові турбіни.

Окрім технологічної витонченості, такий підхід обіцяє бути значно «чистішим». Обсяг довгоживучих радіоактивних відходів, за словами представників компанії, буде мінімальним, що знімає один із головних аргументів противників атомної енергії.

Від дата-центрів до військових баз

Паралельно з роботою над гігаватним монстром, American Fusion проєктує компактніші версії установки на 5, 10 та 20 МВт. Також у планах є розробка реактора на 100 МВт. Такі «кишенькові» термоядерні станції можуть стати знахідкою для:

віддалених військових об'єктів;

гірничодобувних комплексів у важкодоступних районах;

центрів обробки даних, які вимагають колосальних обсягів енергії.

До кінця 2026 року компанія розраховує завершити цикл основних випробувань, зібрати необхідний масив даних та почати предметні переговори з комерційними партнерами. Результати обіцяють опублікувати у відкритих наукових джерелах після незалежної перевірки, щоб ніхто не звинуватив техасців у надмірному оптимізмі.

Поки в США намагаються приборкати термоядерну плазму для промислових потреб, інші країни шукають способи забезпечити енергією віддалені регіони за допомогою більш традиційних, але компактних рішень. Наприклад, Канада готує ядерні мікрореактори для роботи в суворих умовах Арктики.