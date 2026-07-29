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Мінфін зменшив дохідність 2-річних ОВДП і успішно розмістив новий випуск на 3,5 року
09:31 29.07.2026 |
Міністерству фінансів вдалося четвертий тиждень поспіль опустити ставку на дворічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах завдяки перевищенню попиту над пропозицією, але цього разу це зниження було мінімальним та становило загаом 2-5 базисних пунктів (б.п.) порівняно із 8-10 б.п. тижнем раніше.
Згідно з інформацією Мінфіну на його сайті, ставка відсікання облігацій із погашенням через 21 місяць склала 15,53%, середньозважена - 15,46%, тоді як тиждень тому вони дорівнювали відповідно 15,55% та 15,51% річних.
Окрім того, мінімальна ставка у заявках на купівлю цих облігацій опустилася з 15,5% до 15,39%, але максимальна залишилася на рівні 15,65%.
За пропозиції у 2 млрд грн на цьому аукціоні (тут і далі - за номіналом) попит знизився до 4,60 млрд грн з 7,97 млрд грн тижнем раніше, повністю або частково були задоволені 26 з 28 заявок.
Зменшення попиту на дворічні папери, ймовірно, пов'язано із виставленням цього вівторка Мінфіном на аукціони нового випуску 43-місячних звичайних облігацій (погашення - 20 лютого 2030 року), а не бенчмарк, якими банки можуть формувати обов'язкові резерви. Попит на них за пропозиції у 5 млрд грн склав 13,68 млрд грн, а ставка відсікання - 16,49% порівняно із 12,9% річних на аукціоні з продажу бенчмарк-облігацій із подібним терміном обігу на початку червня.
Середньозважена ставка склала 16,44% проти 15,98% річних на аукціоні тиждень тому з розміщення 34-місячних облігацій, на якому попит склав 9,12 млрд грн. Якщо тоді було задоволено 29 з 40 заявок, то цього вівторка - 35 з 43.
На аукціоні з продажу річних ОВДП попит (2,05 млрд грн) вже традиційно майже дорівнював пропозиції (2 млрд грн), тож ставка відсікання залишилася на рівні 15,15%, а середньозважена навіть зменшилася на 1 базисний пункт - до 15,13%. Мінфін повністю або частково задовільнив всі 28 заявок.
Всього цього вівторка напередодні оголошення Нацбанком рішення щодо зміни або збереження поточної облікової ставки 15% річних обсяг продаж становив 9,44 млрд грн порівняно із 6,16 млрд грн тиждень тому.
Як повідомлялося, Мінфін на третій квартал цього року анонсував по три аукціони з розміщення гривневих облігацій з терміном погашення один, два та три-три з половиною роки.
Щодо валютних облігацій, то якщо в другому кварталі цього року Мінфін збільшив кількість аукціонів з їх розміщення до п'яти з трьох кварталом раніше, то на третій квартал він запланував лише один такий аукціон - 7 липня - з розміщення облігацій в євро з погашенням 18 листопада наступного року.
Також поки був анонсований один аукціон з обміну облігацій - замість паперів із погашенням 5 серпня цього року пропонувалися потенційні бенчмарк-ОВДП із погашенням 5 грудня 2029 року, які були розміщені 22 липня під 12,84% річних.
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