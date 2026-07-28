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Статистика депозитів: менше 1% вкладників зберігають більшу частину грошей у банках
17:32 28.07.2026 |
Станом на 1 липня 2026 року загальний обсяг депозитів фізичних осіб у банках України перевищив 1,75 трлн грн, що стало рекордним показником.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Від початку року обсяг коштів населення на банківських рахунках збільшився більш ніж на 130 млрд грн, або на 8%.
За даними Фонду, депозити на суму понад 600 тис. грн мають менш як 1% вкладників. Водночас саме ця категорія клієнтів зберігає понад половину всіх коштів населення, розміщених у банківській системі.
Валютна структура депозитів упродовж останніх років залишається стабільною: 66% вкладів припадає на гривню, ще 34% ‒ на іноземну валюту.
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