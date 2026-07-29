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АНАЛІТИКА

Європейський банківський сектор запускає блокчейн-ініціативу RL1 за участю десяти банків

28 липня 2026 року відбувся запуск європейської блокчейн-ініціативи Regulated Layer One (RL1) - відкритої, нейтральної, орієнтованої на комплаєнс мережі. Рішення спеціалізоване для інституційних операцій із цифровими активами.

Проєкт засновано як європейське кооперативне товариство (SCE), до якого увійшли такі фінансові компанії: ABN AMRO, Cecabank, Chartered Investment, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, DekaBank, DZ BANK, LBBW, Natixis CIB, SC Ventures і Seturion. Керівником призначили Хеннінга Фольбера, який раніше очолював компанію SWIAT.

Крім того, з релізу випливає, що мережа відкрита для нових учасників. Зокрема, можливим наступним членом кооперативу є організація NatWest, з якою вже ведуться переговори.

В основі ініціативи RL1 лежить блокчейн SWIAT, компанія залишається постачальником програмного забезпечення та послуг для RL1. Із релізу випливає, що мережу компанії було запущено три роки тому, за цей час вона обробила 50 транзакцій на загальну суму 700 млн євро.

Безпосередньо самі учасники описують ініціативу як «колективні європейські зусилля, спрямовані на створення основи для спільного розподіленого реєстру під відкритим і таким, що заслуговує на довіру, управлінням».

Головна мета RL1 - подолати фрагментацію мереж у регульованому фінансовому секторі та створити нейтральну, що належить учасникам, пан'європейську DLT-інфраструктуру для токенізованих активів, цифрових грошей і фінансових сервісів нового покоління. ПЗ SWIAT уже дає змогу реалізовувати деякі кейси, наприклад, токенізацію цінних паперів.

Ініціатива є відповіддю на зростання попиту в ЄС на відповідні рішення, оскільки рішення у сфері RWA переходять від пілотних проєктів до масштабованої інфраструктури на локальному ринку. Це, наприклад, проєкти Pontes і Appia.

За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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