Державна підтримка ОПК: виробникам зброї вже видали понад ₴10 млрд пільгових кредитів

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали вже 167 пільгових кредитів на загальну суму понад ₴10 мільярдів у межах держпрограми підтримки, яку реалізує Міноборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони.

Із загальної кількості виданих кредитів 12 уже повністю погашені.

Як зауважили у Міноборони, програма пільгового кредитування дає українським виробникам озброєння доступ до додаткового фінансового ресурсу для розвитку та масштабування виробництва.

Підприємства ОПК можуть залучати: до ₴500 мільйонів строком до п'яти років - на реалізацію інвестиційних проєктів; до ₴100 мільйонів строком до трьох років - для поповнення оборотного капіталу.

Кошти можуть спрямовуватися на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових.

«Такі рішення допомагають українським виробникам зростати, інвестувати у власні спроможності та впевнено планувати розвиток. Сильний, технологічний і стійкий оборонно-промисловий комплекс - це одна з основ безпеки України на майбутнє», - зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

Таким чином держава послідовно закріплює пільгове кредитування як один із базових механізмів підтримки розвитку оборонної промисловості.

«Відсоткова ставка для підприємств ОПК у межах програми становить 5% річних. Решту вартості фінансування компенсує держава», - наголосили у Міноборони.

Пільгове кредитування є частиною комплексної політики Міністерства оборони України з підтримки українських зброярів. Вона також охоплює пільговий фінансовий лізинг, спеціальний правовий режим Defence City тощо.

Міноборони продовжує розвивати фінансові механізми, які допомагають підприємствам масштабувати виробництво, збільшувати обсяги постачання українського озброєння та зміцнювати оборонну стійкість держави.