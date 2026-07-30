Нацбанк неочікувано збільшив облікову ставку до 15,5%

Правління Національного банку України (НБУ) неочікувано підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту - до 15,5% річних через стійке посилення фундаментального цінового тиску та очікуване пришвидшення інфляції до кінця року.

"НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску", - зазначив регулятор у пресрелізі у четвер.

Поточний прогноз Нацбанку передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом'якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року.

Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році.

Як зауважив НБУ, у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування, тоді як базова пришвидшилася до 8,1% і перевищила прогноз НБУ.

Регулятор прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова - 9,2%. У 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а наприкінці 2028 року досягне цілі 5%.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2026 року Нацбанк знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних, після чого утримував її на цьому рівні на трьох засіданнях поспіль.

Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала рішенню про підвищення ставки до 15,5% річних, буде оприлюднено 10 серпня.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 17 вересня 2026 року.