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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 44,81 грн/$1
13:49 30.07.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 30 липня 2026 року.
|Показник
|29.07.2026
|30.07.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.9429
|44.8125
|-0.29
Дані: НБУ
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