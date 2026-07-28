Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Історичний рубіж: капіталізація Apple подолала позначку у $5 трлн

Ринкова вартість Apple Inc. під час торгів у вівторок вперше перевищила позначку в $5 трлн доларів.

Ціна акцій компанії зросла на 1,8% порівняно з рівнем попередньої сесії - до позначки $342,89, що забезпечує Apple капіталізацію понад $5 трлн. Однак акції швидко відкотилися вниз: за даними станом на 17:00 вони зростають у ціні на 0,2%.

Якщо вартість акцій на момент закриття ринку перевищить $340,43, компанія вперше завершить сесію з капіталізацією в $5 трлн, зазначає Bloomberg.

У вівторок Apple оголосила про запуск програми прокату своїх пристроїв у США у партнерстві з фінтех-компанією Klarna.

Apple є лише другою компанією, ринкова вартість якої коли-небудь перевищувала $5 трлн. Капіталізація Nvidia Corp. 14 травня піднялася до рекордних $5,7 трлн, однак з того часу вона впала майже на $1 трлн.

Наразі Apple є найбільшою компанією фондового індексу S&P 500.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9277
  0,0709
 0,16
EUR
 1
 51,0693
  0,0047
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5868  0,04 0,08 45,0716  0,06 0,13
EUR 50,7940  0,01 0,02 51,4084  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9700  0,10 0,22 45,0000  0,10 0,22
EUR 51,1533  0,10 0,19 51,1695  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес