Історичний рубіж: капіталізація Apple подолала позначку у $5 трлн

Ринкова вартість Apple Inc. під час торгів у вівторок вперше перевищила позначку в $5 трлн доларів.

Ціна акцій компанії зросла на 1,8% порівняно з рівнем попередньої сесії - до позначки $342,89, що забезпечує Apple капіталізацію понад $5 трлн. Однак акції швидко відкотилися вниз: за даними станом на 17:00 вони зростають у ціні на 0,2%.

Якщо вартість акцій на момент закриття ринку перевищить $340,43, компанія вперше завершить сесію з капіталізацією в $5 трлн, зазначає Bloomberg.

У вівторок Apple оголосила про запуск програми прокату своїх пристроїв у США у партнерстві з фінтех-компанією Klarna.

Apple є лише другою компанією, ринкова вартість якої коли-небудь перевищувала $5 трлн. Капіталізація Nvidia Corp. 14 травня піднялася до рекордних $5,7 трлн, однак з того часу вона впала майже на $1 трлн.

Наразі Apple є найбільшою компанією фондового індексу S&P 500.