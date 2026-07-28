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Історичний рубіж: капіталізація Apple подолала позначку у $5 трлн
18:40 28.07.2026 |
Ринкова вартість Apple Inc. під час торгів у вівторок вперше перевищила позначку в $5 трлн доларів.
Ціна акцій компанії зросла на 1,8% порівняно з рівнем попередньої сесії - до позначки $342,89, що забезпечує Apple капіталізацію понад $5 трлн. Однак акції швидко відкотилися вниз: за даними станом на 17:00 вони зростають у ціні на 0,2%.
Якщо вартість акцій на момент закриття ринку перевищить $340,43, компанія вперше завершить сесію з капіталізацією в $5 трлн, зазначає Bloomberg.
У вівторок Apple оголосила про запуск програми прокату своїх пристроїв у США у партнерстві з фінтех-компанією Klarna.
Apple є лише другою компанією, ринкова вартість якої коли-небудь перевищувала $5 трлн. Капіталізація Nvidia Corp. 14 травня піднялася до рекордних $5,7 трлн, однак з того часу вона впала майже на $1 трлн.
Наразі Apple є найбільшою компанією фондового індексу S&P 500.
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