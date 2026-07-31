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Долар США зміцнюється до основних світових валют
11:21 31.07.2026 |
Долар США зміцнюється щодо євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,29%, а ширший WSJ Dollar Index - на 0,17%. Напередодні DXY знизився на 1%, з початку тижня - на 1,3%.
Долар коригується після ослаблення в четвер на тлі зниження очікувань щодо жорсткості грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи (ФРС).
Американський ЦБ зберіг процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) у діапазоні 3,5-3,75% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу. Водночас статистичні дані, опубліковані в четвер, зазначили послаблення інфляційного тиску в США.
Індекс споживчих цін (індикатор PCE) у червні зріс на 3,7% у річному вимірі після зростання на 4,1% місяцем раніше, як показав звіт Міністерства торгівлі США. Зростання індексу PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, минулого місяця сповільнилося до 3,3% у річному вимірі з 3,4% у травні.
Пара євро/долар станом на 9:20 кч торгується на рівні $1,1518 проти $1,1530 на закритті попередньої сесії. Курс фунта опустився до $1,3455 проти $1,3467 напередодні.
Курс долара у парі з японською національною валютою зріс до 160,43 єни проти 159,5 єни за підсумками попередніх торгів.
Банк Японії зберіг ключову процентну ставку на рівні 1% річних - максимальному з 1995 року - за підсумками дводенного засідання, що завершилося в п'ятницю. Більшість аналітиків та економістів також прогнозували, що ставка залишиться на колишньому рівні.
Японський регулятор знизив прогноз інфляції на поточний фінансовий рік, що завершується в березні наступного року, до 2,5% з 2,8%, а також підвищив прогноз зростання ВВП до 0,6% з 0,5%.
Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7448 юаня проти 6,7478 юаня у четвер.
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