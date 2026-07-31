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Нацбанк оголосив про підготовку значного пакета валютної лібералізації

11:41 31.07.2026 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України найближчим часом ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

За його словами, майбутні послаблення стосуватимуться і фізичних осіб, і підприємств.

"Ми завершили значну частину перемовин і обговорень з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду. Буде оприлюднено значний пакет валютної лібералізації, який торкнеться фізичних осіб, в тому числі і підприємств", - повідомив він.

Пишний НБУ зазначив, що те, "що стосується національного бізнесу, питання валютної лібералізації для Національного банку завжди було у фокусі уваги".

НБУ підтримує заходи, які чинять позитивний доданий ефект та стимулюють економічні процеси відновлення й розвитку країни, зепевнив він.

За матеріалами: Економічна правда
 

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