Нацбанк оголосив про підготовку значного пакета валютної лібералізації

Національний банк України найближчим часом ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

За його словами, майбутні послаблення стосуватимуться і фізичних осіб, і підприємств.

"Ми завершили значну частину перемовин і обговорень з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду. Буде оприлюднено значний пакет валютної лібералізації, який торкнеться фізичних осіб, в тому числі і підприємств", - повідомив він.

Пишний НБУ зазначив, що те, "що стосується національного бізнесу, питання валютної лібералізації для Національного банку завжди було у фокусі уваги".

НБУ підтримує заходи, які чинять позитивний доданий ефект та стимулюють економічні процеси відновлення й розвитку країни, зепевнив він.