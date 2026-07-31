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Банки України видали понад ₴1,5 млрд іпотечних кредитів за один місяць.
08:49 31.07.2026 |
У травні 2026 року банки України видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування, повідомляє пресслужба Національного банку.
За результатами опитування:
Найбільше іпотечних кредитів у травні видали:
За матеріалами:
БізнесЦензор
Ключові теги: нерухомість
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