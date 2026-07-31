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АНАЛІТИКА

Банки України видали понад ₴1,5 млрд іпотечних кредитів за один місяць.

08:49 31.07.2026 |

Фінанси

У травні 2026 року банки України видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Про це свідчать дані щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування, повідомляє пресслужба Національного банку.

За результатами опитування:

  • 413 кредитів на суму 827 млн грн видано на первинному ринку нерухомості, з яких 206 кредитів на 387 млн грн ‒ під заставу майнових прав на майбутню нерухомість;
  • 363 кредити на суму 701 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
  • середньозважена ефективна ставка становила 8,15% річних на первинному ринку та 9,4% ‒ на вторинному;
  • якість іпотечного портфеля залишається високою, а частка непрацюючих кредитів становить лише 12%.

    • Найбільше іпотечних кредитів у травні видали:

  • у Київській області ‒ 278 договорів на загальну суму 556 млн грн, або 36% від загального обсягу;
  • у місті Києві ‒ 156 договорів на 342 млн грн;
  • у Львівській області ‒ 46 договорів на 106 млн грн;
  • в Івано-Франківській області ‒ 32 договори на 61 млн грн;
  • в Одеській області ‒ 30 договорів на 47 млн грн.



    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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