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«Ми прагнемо миру»: Трамп висловив сумніви щодо виробництва Україною ракет Patriot
09:50 31.07.2026 |
Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо того, чи США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, хоча раніше підтверджував, що це зроблять.
Про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю для Financial Times.
За його словами, ракети до Patriot - «це справді надзвичайна зброя» і «ми маємо бути трохи обережними щодо того, кому надаємо ліцензію». Тож він «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію, хоча й додав, що це питання ще розглядають.
Також Трамп заявив, що зараз його увага зосереджена на припиненні російсько-української війни. Найближчими днями, мовляв, двоє його спеціальних представників, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, уперше відвідають Україну.
«Якщо говорити зовсім просто, ми хочемо, щоб війна росії проти України закінчилася. Мене не цікавлять ракети. Ми прагнемо миру», - каже американський президент.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав, що разом із Трампом «політично» розв'язав питання про виробництво ракет до Patriot в Україні. Сам Трамп також, схоже, підтверджував, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.
«Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм (українцям - ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але, я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили», - сказав Трамп.
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