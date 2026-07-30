Через виснаження запасів США запускають масштабне виробництво ракет Patriot на $58,6 млрд

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot загальною вартістю до $58,6 млрд.

Рішення ухвалили на тлі виснаження американських запасів озброєнь через конфлікти в Ірані та Україні, повідомляє Reuters.

США передали значні обсяги озброєння союзникам, а також витрачали боєприпаси під час власних військових операцій проти Ірану, що посилило занепокоєння щодо запасів ключових засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї.

Нова угода з Lockheed Martin розширює попередній однорічний контракт на $4,7 млрд, підписаний у квітні, до семирічної рамкової програми закупівель. Вона охоплює виробництво ракет-перехоплювачів упродовж 2026-2032 фінансових років.

Представники Пентагону посилюють тиск на оборонних підрядників, вимагаючи прискорення темпів виробництва. Адміністрація президента США Дональда Трампа також регулярно закликає виробників надавати пріоритет розширенню виробництва, а не виплатам акціонерам.

Подібну рамкову угоду також уклали з материнською компанією Raytheon ‒ RTX. Вона передбачає збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk із нинішніх приблизно 60 до 1000 одиниць на рік.

У Lockheed Martin заявили, що нове фінансування дасть змогу виконати план із потроєння виробничих потужностей ракет PAC-3 MSE до кінця 2030 року, а також збільшити кількість працівників на заводі в Камдені, штат Арканзас, на 50% ‒ із близько 1200 до приблизно 1850 осіб.

Крім того, Lockheed Martin планує інвестувати $8-9 млрд до 2030 року в модернізацію понад 20 виробничих об'єктів у США, зокрема у створення нових центрів із виробництва боєприпасів в Алабамі та Арканзасі.

PAC-3 MSE ‒ це ракета-перехоплювач класу "уразити-знищити", яка входить до складу системи протиповітряної оборони Patriot і призначена для перехоплення балістичних та крилатих ракет, а також літаків.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські збройні сили нині мають менше ніж 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і менш ніж 250 перехоплювачів THAAD. Обидві системи останнім часом активно застосовувалися на Близькому Сході.