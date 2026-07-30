Через виснаження запасів США запускають масштабне виробництво ракет Patriot на $58,6 млрд

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на виробництво
ракет-перехоплювачів для систем Patriot загальною вартістю до $58,6
млрд.
Рішення ухвалили на тлі виснаження американських запасів озброєнь через конфлікти в Ірані та Україні, повідомляє Reuters.
США
передали значні обсяги озброєння союзникам, а також витрачали
боєприпаси під час власних військових операцій проти Ірану, що посилило
занепокоєння щодо запасів ключових засобів протиповітряної оборони та
високоточної зброї.
Нова угода з Lockheed Martin розширює
попередній однорічний контракт на $4,7 млрд, підписаний у квітні, до
семирічної рамкової програми закупівель. Вона охоплює виробництво
ракет-перехоплювачів упродовж 2026-2032 фінансових років.
Представники
Пентагону посилюють тиск на оборонних підрядників, вимагаючи
прискорення темпів виробництва. Адміністрація президента США Дональда
Трампа також регулярно закликає виробників надавати пріоритет розширенню
виробництва, а не виплатам акціонерам.
Подібну рамкову угоду
також уклали з материнською компанією Raytheon ‒ RTX. Вона передбачає
збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk із нинішніх приблизно 60
до 1000 одиниць на рік.
У Lockheed Martin заявили, що нове
фінансування дасть змогу виконати план із потроєння виробничих
потужностей ракет PAC-3 MSE до кінця 2030 року, а також збільшити
кількість працівників на заводі в Камдені, штат Арканзас, на 50% ‒ із
близько 1200 до приблизно 1850 осіб.
Крім
того, Lockheed Martin планує інвестувати $8-9 млрд до 2030 року в
модернізацію понад 20 виробничих об'єктів у США, зокрема у створення
нових центрів із виробництва боєприпасів в Алабамі та Арканзасі.
PAC-3
MSE ‒ це ракета-перехоплювач класу "уразити-знищити", яка входить до
складу системи протиповітряної оборони Patriot і призначена для
перехоплення балістичних та крилатих ракет, а також літаків.
За
оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські
збройні сили нині мають менше ніж 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і
менш ніж 250 перехоплювачів THAAD. Обидві системи останнім часом активно
застосовувалися на Близькому Сході.