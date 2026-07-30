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АНАЛІТИКА

Економічні реформи на Кубі: приватному бізнесу дозволять працювати у нових галузях

Куба дозволила приватному бізнесу працювати ще у 46 видах діяльності та вирішила послабити обмеження ще для 35 на тлі нафтової блокади США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на державну газету Granma.

Приватні підприємці зможуть працювати, зокрема, у фармацевтичній галузі, енергетиці, оптовій торгівлі, портах та сфері догляду за людьми похилого віку. Також їм дозволять імпортувати запчастини для електромобілів.

Новий етап лібералізації розпочався на тлі посилення американських санкцій і нафтової блокади, яка спричинила дефіцит пального та загальнонаціональні відключення електроенергії.

У січні адміністрація президента США Дональда Трампа перекрила основні канали постачання пального на Кубу. Відтоді винятком став лише один російський танкер.

Вашингтон заявляє, що кампанія максимального тиску має змінити комуністичний режим, який перебуває при владі на острові 67 років. Гавана погоджується на економічні реформи та переговори зі США, однак відмовляється обговорювати однопартійну політичну систему.

Очільниця Національного інституту недержавного підприємництва Куби Ласара Мерседес Лопес Асеа назвала нові заходи відповіддю на посилення американської економічної, торговельної, фінансової та енергетичної блокади.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Куба
 

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