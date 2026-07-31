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АНАЛІТИКА

Війна в Ірані принесла Shell рекордні доходи: прибуток компанії зріс удвічі

Чистий прибуток британсько-нідерландської нафтової компанії Shell у другому кварталі 2026 року зріс у понад два рази порівняно з 2025 роком і становив 9,84 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Прибуток перевершив очікування завдяки підвищенню цін на енергоносії та зростанню волатильності на ринку під час війни на Близькому Сході.

Згідно з консенсус-прогнозом, наданим самою компанією, аналітики очікували, що чистий прибуток Shell становитиме 8,92 млрд дол., порівняно з 4,26 млрд дол. роком раніше.

За словами представника Shell, упродовж кварталу нафтопереробні заводи компанії працювали на 102% від номінальної потужності, щоб максимально скористатися високими цінами на пальне, що допомогло збільшити виробництво авіапального на 20%.

Після цього акції Shell подорожчали на 1,6 %, перевершивши зростання на 0,4% у ширшому європейському енергетичному секторі.

Показник у 9,84 млрд дол. є найбільшим прибутком в історії компанії з 2022 року, коли ціни на нафту різко підскочили після початку великої війни в Україні.

Прибуток від інтегрованого газового бізнесу Shell, до якого входить найбільший у світі торговий підрозділ з торгівлі СПГ, значно перевершив очікування, становивши 2,7 млрд доларів, що на 55 % перевищує показник 2025 року.

Це відбулося навіть попри те, що видобуток газу впав на 31 % порівняно з попереднім кварталом.

Відділ хімічної промисловості та нафтопродуктів, до якого входить відділ торгівлі нафтопродуктами, також перевершив очікування, збільшивши прибуток до 2,9 млрд доларів зі 118 млн доларів рік тому.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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