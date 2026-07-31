Фінансові новини
- |
- 31.07.26
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ризики атак у Червоному морі змусили саудівські танкери йти в обхід Африки
12:00 31.07.2026 |
Шість саудівських нафтових танкерів залишили вузький пункт Баб-ель-Мандеб і вирушили в обхід навколо Африки. Загрози атак з боку підтримуваних Іраном хуситів змусили судновласників переглянути маршрути через Червоне море.
Як пише Bloomberg, танкери, що належать національній судноплавній компанії Bahri, сигналізують про нові пункти призначення - Гібралтар, Дурбан у Південній Африці та затоку Алгоа. Такий обхід додає щонайменше два тижні до рейсу. Два порожні VLCC, Hazm і Dilam, прямують до Гібралтару, важливого центру заправки в Середземному морі. Інші судна - Ghinah, Laynah, Salam та Burqan - вказують на південноафриканські порти.
Саудівська Аравія переспрямовує частину потоків сирої нафти з порту «Янбу» на Червоному морі до єгипетського Сіді-Керіра на узбережжі Середземного моря, де королівство тестує новий механізм ціноутворення. Обхід Баб-ель-Мандеба через Африку розглядається як безпечніший варіант.
У четвер шість супертанкерів були помічені біля входу в Червоне море, коли вони змінили курс на південь. Деякі судна під прапорами Китаю й Пакистану продовжують проходити через протоку, тоді як інші відхиляють маршрут від Ормузу.
За даними Kpler, у четвер близько 26 товарних суден перетнули Баб-ель-Мандеб, тоді як лише два судна відкрито пройшли через Ормуз. Є ознаки того, що дедалі більше танкерів із Перської затоки рухаються з вимкненими транспондерами.
У п'ятницю супертанкер Noble під прапором Гонконгу, повністю завантажений іракською нафтою, сигналізував про вихід із затоки. Інші VLCC, зокрема Angola B, Al Salam, а також газовоз Аль-Аріш, змінили маршрути, наближаючись до Оману чи Суецького каналу.
У північній частині Червоного моря лондонські страховики розширили зони воєнного ризику, дозволивши стягувати додаткові премії. П'ять VLCC зараз простоюють біля Сіді-Керіра, серед них Olympic Luck, DHT Gazelle та Front Empire. У четвер DHT Mustang залишив порт повністю завантаженим без чіткого пункту призначення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|До ₴460 тис. щомісяця: уряд унормував додаткові виплати для бійців НГУ, Нацполіції та прикордонників
|«Ми прагнемо миру»: Трамп висловив сумніви щодо виробництва Україною ракет Patriot
|Євросоюз схвалив продовження тимчасового захисту та зміни щодо чоловіків призовного віку
|Оновлений план реформ України отримав схвалення ЄС: передбачено €8,3 млрд підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч військових загиблими
|Рейн втрачає глибину: німецькі компанії змушені скорочувати виробництво
|Українські дрони F10 офіційно стали частиною озброєння Збройних сил США
|ЄС розгортає мережу AI-гігафабрик для зміцнення позицій у глобальних технологіях
|ЄС прискорює оборонне фінансування: влітку очікуються нові транші з €90 млрд
|Війна в Ірані принесла Shell рекордні доходи: прибуток компанії зріс удвічі
Бізнес
|У Google Docs з’явилася генерація діаграм і зображень на базі штучного інтелекту
|Авторизацію за новою процедурою пройшли вже 682 інформаційні системи
|Конфлікт навколо FIFA: Європа допускає бойкот ЧС через прихід приватних інвесторів
|Перший випадок неконтрольованої поведінки ШІ: система «гуляла» інтернетом 4 дні
|США запроваджують обмеження на іноземні роботи й сонячне обладнання через загрозу шпигунства
|Конкурент ASML: Китай розпочав серійний випуск установок DUV-літографії
|Історичний рубіж: капіталізація Apple подолала позначку у $5 трлн