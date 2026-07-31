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АНАЛІТИКА

Ризики атак у Червоному морі змусили саудівські танкери йти в обхід Африки

Шість саудівських нафтових танкерів залишили вузький пункт Баб-ель-Мандеб і вирушили в обхід навколо Африки. Загрози атак з боку підтримуваних Іраном хуситів змусили судновласників переглянути маршрути через Червоне море.

Як пише Bloomberg, танкери, що належать національній судноплавній компанії Bahri, сигналізують про нові пункти призначення - Гібралтар, Дурбан у Південній Африці та затоку Алгоа. Такий обхід додає щонайменше два тижні до рейсу. Два порожні VLCC, Hazm і Dilam, прямують до Гібралтару, важливого центру заправки в Середземному морі. Інші судна - Ghinah, Laynah, Salam та Burqan - вказують на південноафриканські порти.

Саудівська Аравія переспрямовує частину потоків сирої нафти з порту «Янбу» на Червоному морі до єгипетського Сіді-Керіра на узбережжі Середземного моря, де королівство тестує новий механізм ціноутворення. Обхід Баб-ель-Мандеба через Африку розглядається як безпечніший варіант.

У четвер шість супертанкерів були помічені біля входу в Червоне море, коли вони змінили курс на південь. Деякі судна під прапорами Китаю й Пакистану продовжують проходити через протоку, тоді як інші відхиляють маршрут від Ормузу.

За даними Kpler, у четвер близько 26 товарних суден перетнули Баб-ель-Мандеб, тоді як лише два судна відкрито пройшли через Ормуз. Є ознаки того, що дедалі більше танкерів із Перської затоки рухаються з вимкненими транспондерами.

У п'ятницю супертанкер Noble під прапором Гонконгу, повністю завантажений іракською нафтою, сигналізував про вихід із затоки. Інші VLCC, зокрема Angola B, Al Salam, а також газовоз Аль-Аріш, змінили маршрути, наближаючись до Оману чи Суецького каналу.

У північній частині Червоного моря лондонські страховики розширили зони воєнного ризику, дозволивши стягувати додаткові премії. П'ять VLCC зараз простоюють біля Сіді-Керіра, серед них Olympic Luck, DHT Gazelle та Front Empire. У четвер DHT Mustang залишив порт повністю завантаженим без чіткого пункту призначення.
За матеріалами: EnKorr
 

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