ЄС прискорює оборонне фінансування: влітку очікуються нові транші з €90 млрд

До кінця 2026 року Євросоюз має виплатити Україні близько 20 млрд євро, причому нові транші можуть надійти вже найближчими тижнями.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

Вже в серпні Україна може очікувати на як мінімум один новий "оборонний транш" від ЄС в рамках виплат з кредиту 90 млрд євро.

"Це буде дуже насичене літо з обох сторін, як в Україні, так і тут, у Єврокомісії. Ми не збираємося робити літню перерву з цього приводу. Ви можете очікувати, що більше графіків продукції буде розглянуто - і більше виплат відбудеться в найближчі тижні та місяці", - заявив Уйварі.

Він нагадав, що до кінця року ЄС хоче вийти на 28,3 мільярдів євро, які будуть виплачені на оборону України.

"Ми вже виплатили 8,5 млрд, отже, залишилося ще 20. Тож це буде дуже насичене літо та осінь. І ми будемо рухатися вперед на цій основі", - запевнив речник Єврокомісії

Балаж Уйварі уточнив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Україні, анонсувала ще 10 млрд виплат на потреби української армії - виплачені 30 липня3,47 млрд є першим кроком до виконання цієї обіцянки.