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Драпатий розповів про ключові складові перемоги України над Росією
17:41 29.07.2026 |
Перемога України у війні з Росією передбачає чіткий алгоритм дій, зокрема посилення операцій у різних доменах і застосування асиметричних підходів.
З такою заявою виступив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ.
29 липня Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.
Під час бесіди український головнокомандувач розповів колезі про своє бачення перемоги України у війні з Росією.
За словами Драпатого, на нинішньому етапі вкрай важливо:
"Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат і знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології", - наголосив Драпатий.
Окрім того, він висловив вдячність генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами ППО.
Також головком згадав про важливий внесок у посилення ЗСУ з боку президента США Дональда Трампа та очільника Пентагону Піта Гегсета. Насамперед ідеться про військову допомогу Україні в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
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