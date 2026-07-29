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Політика США щодо України змінилася: Зеленський переконав Вашингтон у шансах на перемогу
12:20 29.07.2026 |
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США 28 липня "здійснив подвиг", який ще рік тому здавався неможливим. Він переконав Вашингтон у тому, що Україна може виграти війну з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
На відміну від візиту Зеленського до Білого дому у лютому 2025 року, коли в Овальному кабінеті виникла суперечка з Дональдом Трампом, цього разу президент України залишив зустріч з президентом США у піднесеному настрої.
Politico зазначає, що ситуація у Вашингтоні змінилися для України на краще.
До того ж поїздка Зеленського завершилася ще однією перемогою, коли сенатори проголосували за законопроєкт Ліндсі Грема про введення санкцій проти країн, які купують російську нафту.
Голосування наблизило Конгрес США на крок до досягнення пріоритету Зеленського і є черговим сигналом того, що справи Києва покращуються не лише на полі бою.
Однак документ ще має пройти всі етапи ухвалення, а остаточна позиція Білого дому щодо нього залишається невизначеною.
За словами американських законодавців, головною темою переговорів Зеленського та американських сенаторів стали посилення санкційного тиску на Москву, військова допомога Україні та перспективи мирних переговорів.
Український лідер під час візиту до Капітолію США наголосив, що санкції можуть допомогти закріпити успіхи, яких Сили оборони досягли на фронті і змусити Путіна до мирних переговорів. Ці аргументи почали давати результати, оскільки сенатори обох партій підтримали стратегію Зеленського.
На зустрічі український президент також наголосив на необхідності розширити військову підтримку України.
Зокрема, йшлося про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та забезпечення безперебійного доступу до супутникового зв'язку Starlink, для ударів вглиб території РФ.
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