Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Допомогу Україні на $400 млн США можуть виплачувати до 2029 року

Адміністрація Трампа повідомила членам Конгресу США, що не використає всі кошти з 400 млн доларів до кінця цього року, які Конгрес виділяв на допомогу Україні. Вся сума видаватиметься аж до 2029 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела, у травні Міністерство війни США надіслало законодавцям лист із викладом свого плану витрат. Однак, через два місяці після листа кошти досі не виділені і навіть не підтверджені контрактами.

Ще два джерела сказали, що члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, оскільки вважають його повільним на фоні війни, яка відбувається в Україні.

Reuters уточнює, що у листі було сказано, що кошти буде виділено протягом 2026 фінансового року, який закінчується 30 вересня. І вказувалося, що остаточна передача всієї допомоги запланована аж до 30 вересня 2029 року.

Також агентство зазначає, що другий термін повноважень президента США Дональда Трампа закінчується 20 січня 2029 року. Тобто виходить, що повну допомогу у розмірі 400 млн доларів Україна в такому разі може одержати вже тоді, коли Трампа не буде у владі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8568
  0,0482
 0,11
EUR
 1
 51,0740
  0,1087
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5868  0,04 0,08 45,0716  0,06 0,13
EUR 50,7940  0,01 0,02 51,4084  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8850  0,02 0,03 44,9150  0,02 0,03
EUR 51,0387  0,02 0,04 51,0503  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес