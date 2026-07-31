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В Офісі президента нове призначення: Соболев обійняв посаду заступника керівника
10:27 31.07.2026 |
Колишній міністр економіки Олексій Соболев став заступником керівника Офісу президента України, де має зосередитися на економічному напрямі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Підписав указ про призначення Олексія Соболева заступником керівника Офісу Президента України. Олексій зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі й працюватиме в координації з Премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами", - говориться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що під час війни, важливо максимально підтримати економічну активність у нашій країні, підприємців та підприємництво, зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові, які можуть забезпечити нормальне життя наших людей та України.
"Домовилися, що Олексій координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни", - написав Зеленський у Телеграм.
Він зазначив, що Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні.
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