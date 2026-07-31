Рейн втрачає глибину: німецькі компанії змушені скорочувати виробництво

Рівень води у Рейні знизився майже до найнижчої позначки за останні вісім років через екстремальну спеку й посуху в Європі. Як повідомило видання Financial Times (FT), це вже змусило європейські підприємства, розташовані на берегах Рейну, скоротити виробництво.

Рівень води на контрольній ділянці Рейну у німецькому місті Кауб останніми днями опустився майже до 25 см - рекордного мінімуму, зафіксованого у 2018 році.

Рейн обмілів до історичного мінімуму. Німецькі підприємства змушені обмежувати виробництво

Рейн сполучає німецьку та швейцарську промисловість з найбільшим портом Європи - Роттердамом (Мапа: Bloomberg)

Через посуху судна можуть перевозити Рейном значно менше вантажів, тому для транспортування того самого обсягу продукції потрібно більше барж. Це суттєво підвищує вартість перевезень. Хав'єр Блас у своїй колонці для Bloomberg зазначав, що зазвичай вартість перевезень Рейном складає 20 євро за тонну, але зараз доставлення однієї тонни вантажу з Роттердама до якогось із пунктів на південь від Кауба коштує майже 150 євро, що є історичним максимумом.

У Німеччині цього тижня температура повітря знову наблизилася до 40°C після рекордної спеки у червні. За даними Федерального управління водних шляхів і судноплавства, період низької водності цього року розпочався "незвично рано".

Німецькі хімічні компанії, зокрема BASF, Covestro та Evonik, виробничі потужності яких зосереджені вздовж берегів Рейну, є особливо вразливими у цій ситуації.

У BASF заявили, що подальше падіння рівня води може призвести до перебоїв з постачанням продукції із заводу в Людвігсгафені. Генеральний директор BASF Маркус Каміт повідомив аналітикам цього тижня, що "було б нерозумно відхиляти можливість оголошення форс-мажору або... дефіциту окремих видів продукції". Він додав, що гостра нестача окремих видів сировини може спричинити "ланцюговий ефект" для виробництва на великих хімічних підприємствах.

Водночас BASF зараз краще підготовлений, аніж під час посухи 2018 року, коли був змушений скоротити виробництво. Тоді це коштувало концерну 250 млн євро операційного прибутку.

У Covestro повідомили, що ще кілька тижнів тому сформували додаткові запаси сировини для підтримки виробництва, а також перейшли на використання суден з меншою осадкою, що можуть проходити мілководними ділянками.

Важка промисловість, розташована на Рейні або поблизу нього, стикається з труднощами у транспортуванні сировини внутрішніми водними шляхами. Компанія Thyssenkrupp була змушена обмежити виробництво чавуну на підприємстві в Дуйсбурзі через перебої з постачанням сировини, однак наголосила, що "наразі ризику для забезпечення клієнтів продукцією немає".

Компанія тимчасово вивела з експлуатації власний флот барж і зафрахтувала судна, здатні працювати на мілководді.

Деякі економісти попереджають, що перебої, спричинені низьким рівнем води, можуть зменшити темпи економічного зростання Німеччини на 0,2 відсоткового пункту.