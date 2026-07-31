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АНАЛІТИКА

Українські дрони F10 офіційно стали частиною озброєння Збройних сил США

Армія США отримала першу партію українських безпілотників F10. Загалом американським військовим передали 2 тисячі дронів, які стали першими українськими БпЛА, офіційно експортованими до Сполучених Штатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію-виробника F-Drones, безпілотники вже надійшли на озброєння американської армії.

У компанії наголосили, що F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США.

"Перший український дрон з офіційним дозволом на експорт до США. Один із лідерів першого етапу програми Пентагону Drone Dominance разом із нашим американським представником UDD Tech Corp. Працюємо далі", - повідомили у F-Drones.

Виробник також зазначив, що проєкт реалізується спільно з американським партнером UDD Tech Corp у межах програми Пентагону Drone Dominance, спрямованої на розвиток сучасних безпілотних технологій для Збройних сил США. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: США
 

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