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Українські дрони F10 офіційно стали частиною озброєння Збройних сил США
14:10 31.07.2026 |
Армія США отримала першу партію українських безпілотників F10. Загалом американським військовим передали 2 тисячі дронів, які стали першими українськими БпЛА, офіційно експортованими до Сполучених Штатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію-виробника F-Drones, безпілотники вже надійшли на озброєння американської армії.
У компанії наголосили, що F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США.
"Перший український дрон з офіційним дозволом на експорт до США. Один із лідерів першого етапу програми Пентагону Drone Dominance разом із нашим американським представником UDD Tech Corp. Працюємо далі", - повідомили у F-Drones.
Виробник також зазначив, що проєкт реалізується спільно з американським партнером UDD Tech Corp у межах програми Пентагону Drone Dominance, спрямованої на розвиток сучасних безпілотних технологій для Збройних сил США.
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