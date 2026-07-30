Китайські розробники створили батарею для електромобілів із зарядкою до 70% менш ніж за 4 хвилини

Китайський автовиробник Hongqi, преміальний бренд концерну China FAW Group, представив результати випробувань нового прототипу акумулятора для електромобілів із надшвидкою зарядкою. За даними компанії, батарея змогла зарядитися з 10% до 70% лише за 3 хвилини 41 секунду, а до 97% - трохи більше ніж за 8 хвилин.

Розробники прагнуть зробити заряджання електромобілів майже таким самим швидким, як заправлення паливом автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Ідея полягає в тому, щоб водій міг зупинитися на зарядній станції, зробити коротку перерву та повернутися до майже повністю зарядженого автомобіля.

Якщо заявлені результати підтвердяться після запуску серійного виробництва, Hongqi випередить нинішнього лідера у сфері швидкої зарядки - BYD. За інформацією CNEVPost, акумулятор BYD Blade другого покоління заряджається з 10% до 70% приблизно за 5 хвилин за допомогою новітніх зарядних станцій компанії. Новий прототип Hongqi скорочує цей час більш ніж на хвилину.

Нову батарею Hongqi створила разом із компанією China Automotive New Energy Battery Technology (CNET). Вона підтримує пікову швидкість заряджання на рівні 12C - це значно вище, ніж у більшості сучасних серійних електромобілів.

Щоб досягти такої швидкості без пошкодження елементів живлення, інженери змінили хімічний склад акумулятора. Вони використали спеціальний електроліт зі зниженим рівнем десольватації та анод з композитним вуглецевим покриттям. За твердженням компанії, це дозволило знизити внутрішній опір комірок приблизно на 15%, завдяки чому іони літію можуть рухатися значно швидше під час заряджання.

Однією з головних проблем надшвидкої зарядки залишається перегрів. Високі температури прискорюють зношування батареї та можуть негативно впливати на її ресурс. Для вирішення цієї проблеми Hongqi створила адаптивну систему рідинного охолодження.

Система постійно контролює температуру акумулятора, автоматично регулює інтенсивність охолодження під час руху та стоянки, а також змінює потужність заряджання й контролює допустимий рівень напруги в режимі реального часу. Окремий алгоритм безпеки також стежить за температурою кожної комірки, щоб підтримувати баланс між максимальною швидкістю зарядки та довговічністю батареї.

Під час випробувань за температури навколишнього середовища 25°C різниця температур між окремими елементами акумуляторного блока не перевищувала 3°C, що свідчить про рівномірний розподіл тепла навіть за дуже високого навантаження.

Для порівняння, більшість сучасних преміальних електромобілів використовують батареї зі швидкістю заряджання 4C або 5,5C. Наприклад, акумулятори CATL Shenxing і Qilin, які встановлюють у моделі Zeekr та Li Auto, зазвичай заряджаються від 10% до 80% приблизно за 10-11 хвилин.

Попри багатообіцяючі результати, нова батарея Hongqi поки що залишається лише прототипом. Компанія ще не назвала терміни запуску серійного виробництва та не повідомила, в яких моделях вона з'явиться. Для порівняння, акумулятори BYD Blade вже масово встановлюють у серійні автомобілі.