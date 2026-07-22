Фінансові новини
- |
- 22.07.26
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британські L119 вироблятимуть в Україні: новий етап співпраці в оборонній сфері
12:39 22.07.2026 |
Британська оборонна компанія BAE Systems та стратегічний оборонний партнер в Україні підписали ліцензійну угоду щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun.
Про це компанія повідомила за підсумками Міжнародного авіасалону у Фарнборо, пише "Європейська правда".
Як зазначається, ця ліцензійна угода забезпечить доступ до технічної інформації та підтримки від BAE Systems, необхідних для виготовлення першої гармати для випробувань.
"Стратегічне партнерство сприятиме розробці модифікації легкої гармати L119 для використання Збройними силами України", - акцентували в компанії.
Ця угода ґрунтується на довгостроковій підтримці України з боку BAE Systems та її співпраці з українською промисловістю. Назву українського оборонного підприємства, з яким укладено угоду, у повідомленні не розкривають.
"Міцний оборонний потенціал залежить від надійних стратегічних партнерських відносин у промисловості. Ця угода поєднує досвід BAE Systems у галузі артилерії та знання нашого стратегічного оборонного партнера щодо оперативних потреб України, щоб підтримати розвиток суверенного оборонного потенціалу там, де це найбільш необхідно", - наголосив директор з інженерії, технологій та стратегії BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз.
Нещодавно ЗМІ писали, що Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ розкритикували рішення Ради щодо правил перевірки політично значущих осіб
ТОП-НОВИНИ
|Британські L119 вироблятимуть в Україні: новий етап співпраці в оборонній сфері
|МВФ оновив програму EFF: додано сім структурних маяків, більшість — фіскальні
|Драпатий очолить ЗСУ замість Сирського
|Усі керівники теруправлінь БЕБ не пройшли переатестацію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Європейський антибалістичний щит: чому ключова роль відведена Україні
|Україна першою отримає нове покоління систем ППО SAMP/T NG — Зеленський
|Парламент звільнив уряд на чолі зі Свириденко
|Рада зробила перший крок до декриміналізації дорослого контенту
|ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України
|Україна отримає французькі ліцензії на виробництво ракет для ППО та SCALP — Макрон
Бізнес
|Аналітики попередили про зростання кібератак на авто з бездротовими оновленнями
|Google доведеться допустити конкурентів Gemini до Android — рішення ЄС
|Пости Трампа за передплатою: трейдерам пропонували ранній доступ за $100 тисяч на місяць
|OpenAI більше не домінує: ринок ШІ змінює лідера
|ЄС вводить нові вікові обмеження для дітей у соціальних мережах
|650 мегапікселів для мобільної фотографії: що відомо про камери OPPO Find X10 Pro Max
|Хто перехопив лідерство: світовий попит на електромобілі зростає четвертий місяць поспіль