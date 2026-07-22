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АНАЛІТИКА

Британські L119 вироблятимуть в Україні: новий етап співпраці в оборонній сфері

Британська оборонна компанія BAE Systems та стратегічний оборонний партнер в Україні підписали ліцензійну угоду щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun.

Про це компанія повідомила за підсумками Міжнародного авіасалону у Фарнборо, пише "Європейська правда".

Як зазначається, ця ліцензійна угода забезпечить доступ до технічної інформації та підтримки від BAE Systems, необхідних для виготовлення першої гармати для випробувань.

"Стратегічне партнерство сприятиме розробці модифікації легкої гармати L119 для використання Збройними силами України", - акцентували в компанії.

Ця угода ґрунтується на довгостроковій підтримці України з боку BAE Systems та її співпраці з українською промисловістю. Назву українського оборонного підприємства, з яким укладено угоду, у повідомленні не розкривають.

"Міцний оборонний потенціал залежить від надійних стратегічних партнерських відносин у промисловості. Ця угода поєднує досвід BAE Systems у галузі артилерії та знання нашого стратегічного оборонного партнера щодо оперативних потреб України, щоб підтримати розвиток суверенного оборонного потенціалу там, де це найбільш необхідно", - наголосив директор з інженерії, технологій та стратегії BAE Systems Weapon Systems UK Джайлз Амброуз.

Нещодавно ЗМІ писали, що Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Британія
 

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