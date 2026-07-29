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АНАЛІТИКА

«Сумихімпром» і ОПЗ виставлять на продаж: ФДМ оголосив дати аукціонів

Фонд держмайна запланував на жовтень чотири великі аукціони, на двох з них збираються реалізувати санкційні активи.

Про це інформує Фонд державного майна України.

"На торги виставляють 4 потужні промислові підприємства, зокрема й конфісковані активи підсанкційних осіб. Вилучені кошти підуть на підтримку ЗСУ та відновлення інфраструктури", - говориться у повідомленні.

Так, на 13 жовтня запланована приватизація ПАТ "Сумихімпром" - одного із найбільших хімічних комплексів України, який спеціалізується на виробництві фосфорних мінеральних добрив, діоксиду титану та пігментів для промисловості.

На 19 жовтня у графіку приватизація Одеського припортового заводу - стратегічного підприємства хімічної галузі та найбільшого вузла перевалки аміаку й карбаміду на Чорному морі. "Він має унікальну інфраструктуру, зокрема термінали та морські причали", - зазначили у ФДМ.

На 20 жовтня запланований аукціон, на якому збираються реалізувати ТОВ "Демурінський ГЗК". Цей санкційний актив - провідне підприємство з видобутку та збагачення титаново-цирконієвих руд (ільменітового, рутилового та цирконієвого концентратів) у Дніпропетровській області.

Раніше підприємство належало російському олігарху Михайлу Шелкову. Титанову сировину ворог використовував у військово-промисловому комплексі для виробництва ракет "Калібр" та літаків.

Того ж дня має вирішитися доля ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Санкційний актив - один із найбільших у Європі заводів із виробництва втулок циліндрів для автомобільних двигунів, сільгосп- та спецтехніки, вставок циліндрів для тепловозних, суднових та промислових двигунів. Раніше належав російському сенатору Сергію Калашнику.

ФДМ зазначає, що 100% коштів від продажу конфіскованого майна росіян будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Натомість кошти від приватизації державних об'єктів (ОПЗ, Сумихімпром) - до державного бюджету, звідки фінансуються наші Збройні Сили, закупівля зброї та забезпечення військових.

За матеріалами: Економічна правда
 

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