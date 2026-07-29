Фінансові новини
- |
- 29.07.26
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
«Сумихімпром» і ОПЗ виставлять на продаж: ФДМ оголосив дати аукціонів
09:50 29.07.2026 |
Фонд держмайна запланував на жовтень чотири великі аукціони, на двох з них збираються реалізувати санкційні активи.
Про це інформує Фонд державного майна України.
"На торги виставляють 4 потужні промислові підприємства, зокрема й конфісковані активи підсанкційних осіб. Вилучені кошти підуть на підтримку ЗСУ та відновлення інфраструктури", - говориться у повідомленні.
Так, на 13 жовтня запланована приватизація ПАТ "Сумихімпром" - одного із найбільших хімічних комплексів України, який спеціалізується на виробництві фосфорних мінеральних добрив, діоксиду титану та пігментів для промисловості.
На 19 жовтня у графіку приватизація Одеського припортового заводу - стратегічного підприємства хімічної галузі та найбільшого вузла перевалки аміаку й карбаміду на Чорному морі. "Він має унікальну інфраструктуру, зокрема термінали та морські причали", - зазначили у ФДМ.
На 20 жовтня запланований аукціон, на якому збираються реалізувати ТОВ "Демурінський ГЗК". Цей санкційний актив - провідне підприємство з видобутку та збагачення титаново-цирконієвих руд (ільменітового, рутилового та цирконієвого концентратів) у Дніпропетровській області.
Раніше підприємство належало російському олігарху Михайлу Шелкову. Титанову сировину ворог використовував у військово-промисловому комплексі для виробництва ракет "Калібр" та літаків.
Того ж дня має вирішитися доля ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Санкційний актив - один із найбільших у Європі заводів із виробництва втулок циліндрів для автомобільних двигунів, сільгосп- та спецтехніки, вставок циліндрів для тепловозних, суднових та промислових двигунів. Раніше належав російському сенатору Сергію Калашнику.
ФДМ зазначає, що 100% коштів від продажу конфіскованого майна росіян будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Натомість кошти від приватизації державних об'єктів (ОПЗ, Сумихімпром) - до державного бюджету, звідки фінансуються наші Збройні Сили, закупівля зброї та забезпечення військових.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт Грема про "пекельні санкції" проти Росії отримав підтримку Сенату США
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
|Брюссель просить заблокувати закон, ухвалення якого було однією з його вимог
|Українські дрони отримають британський захист: Лондон передасть технології РЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Партнер «Укрзалізниці» запускає пряме сполучення Перемишль – Франкфурт-на-Майні
|«Сумихімпром» і ОПЗ виставлять на продаж: ФДМ оголосив дати аукціонів
|«Укренерго» підвищує тариф на передачу електроенергії: що зміниться з 1 серпня
|Swarmer уклала угоду зі США: бойовий досвід українських дронів використають для розвитку ШІ
|Два нові банки приєдналися до державної програми «Національний кешбек»
|Вантажні перевезення залізницею в Україні скоротилися на 6,2% за пів року
Бізнес
|У США представили «живий» матеріал для 3D-принтерів із властивостями біологічних тканин
|Керівник OpenAI вважає, що ера сингулярності штучного інтелекту вже настала
|Гонка ШІ прискорюється: NVIDIA і Microsoft виступили за відкриті моделі після Kimi K3
|Аналог Starlink з України готує масштабний запуск супутників на орбіту
|Криптомайнінговий пул Poolin оголосив про банкрутство: активи виставили на продаж
|Новий термоядерний реактор Texatron виходить на випробування після схвалення влади Техасу
|Google оштрафували на понад мільярд доларів: ЄС вимагає змінити Пошук і Google Play
Європейська комісія прийняла рішення у двох розслідуваннях щодо Google та виписала компанії два штрафи - один, на €460 мільйонів, за надавання переваги власному пошуковому сервісу над конкурентами та другий, на €430 мільйонів, за обмеження можливості Android-розробників перенаправляти користувачів на альтернативні способи оплати.