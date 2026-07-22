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Ягідний ринок отримав нового великого гравця — агрохолдинг Ахметова
17:56 21.07.2026 |
Агрохолдинг HarvEast, що належить до групи SCM Ріната Ахметова, вийшов на ринок ягідництва, зробивши ставку на вирощування малини. Цього року компанія вперше висадила саджанці, розповів в інтерв'ю LIGA.net генеральний директор HarvEast Дмитро Скорняков.
За його словами, рішення про вихід у новий сегмент ухвалювали після кількох років аналізу ринку.
Ще п'ять років тому українська малина була нішевим продуктом. Сьогодні це повноцінний експортний бізнес, який приваблює приватних інвесторів і великі переробні компанії. Водночас ягідний бум впирається в обмеження, які можуть вплинути на її майбутнє. Детальніше про це LIGA.net писала в окремому матеріалі.
"До цього я роки чотири приглядався до цього бізнесу. Вивчав, як працюють ягідні господарства в Польщі, Сербії, Шотландії. Насамперед мене цікавило вирощування лохини, малини та суниці садової", - розповів Скорняков.
Він пояснив, що компанія свідомо обмежує кількість нових капіталомістких проєктів.
"Компанія може мати не більше одного-двох проєктів, які навантажують "кістяк". Ми вирішили, що це буде ягідництво", - зазначив керівник HarvEast.
За словами Скорнякова, компанія розглядала лише три культури - лохину, малину та суницю садову. Від вирощування ожини та жимолості відмовилися через вузький ринок збуту, а суниці - через високу конкуренцію з єгипетськими виробниками.
У підсумку HarvEast обрав малину як одну з культур, що найкраще підходить для українських умов вирощування.
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