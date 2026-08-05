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«Фламінго» отримала власний український турбореактивний двигун від Fire Point
08:29 04.08.2026 |
Українська компанія Fire Point розробила власний турбореактивний двигун, який може отримати крилата ракета "Фламінго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гендиректорки Fire Point Ірини Терех виданню TWZ.
Скільки двигунів уже випробували на "Фламінго"
Двигун розробили спільно з тим самим конструкторським бюро, яке колись створило двигун АІ-25 - саме його модифікація АІ-25ТЛ першою стояла на крилатій ракеті FP-5 "Фламінго". За словами Терех, загалом ракету оснащували вже п'ятьма різними двигунами.
"'Фламінго' спочатку проєктувався як гнучка платформа, здатна працювати з різними типами двигунів. Тому ми дійсно можемо значно розширити перелік підтримуваних двигунів", - заявила Терех.
Скільки часу пішло на розробку власного двигуна
Створення власного турбореактивного двигуна для безпілотних літальних апаратів зайняло у компанії понад пів роки.
"Зараз ми збираємо перші 10 прототипів майбутніх турбореактивних двигунів із вентиляторним агрегатом нашого виробництва", - розповіла Терех, додавши, що виготовити турбореактивний двигун складніше, ніж саму ракету.
За її словами, Fire Point планує до кінця цього року завершити випробування всіх зразків та внести необхідні вдосконалення, а вже наступного року перейти до серійного виробництва.
Чому не вдалось наростити виробництво ракет
Терех також визнала, що плани збільшити виробництво ракет "Фламінго" до щонайменше семи одиниць на день поки реалізувати не вдалось.
"На жаль, оскільки Україна очікувала надходження коштів за кредитом від Європейського Союзу, обсяг замовлень не відповідав максимальній виробничій потужності, тому обсяг виробництва було знижено... Ми розраховуємо наростити обсяг до зазначеного рівня. Ймовірно, до кінця цього року або на початку наступного. Це залежить від того, як надходитимуть контракти", - пояснила вона.
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