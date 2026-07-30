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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» готується до трансформації: Корецький пояснив, що зміниться

Публічне акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"" буде реформовано. Перш за все зміни торкнуться корпоративного управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Сергія Корецького.

Український уряд оновив статут "Енергоатому", зазначив Корецький. За його словами, це дозволить перезавантажити управління компанією та сформувати топ-менеджмент без затягувань та штучних перешкод.

"Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління це дозволить швидко перезавантажити управління компанією", - зазначив прем'єр.

Голова уряду акцентував, що державний "Енергоатом" - це компанія, від стабільної роботи якої залежить енергетична безпека держави. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління.

Товариство є оператором чотирьох атомних електростанцій - Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.

Також до складу НАЕК входить Ташлицька ГАЕС (453 МВт), Олександрівська ГЕС (25 МВт) та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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