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«Енергоатом» готується до трансформації: Корецький пояснив, що зміниться
10:39 30.07.2026 |
Публічне акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"" буде реформовано. Перш за все зміни торкнуться корпоративного управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Сергія Корецького.
Український уряд оновив статут "Енергоатому", зазначив Корецький. За його словами, це дозволить перезавантажити управління компанією та сформувати топ-менеджмент без затягувань та штучних перешкод.
"Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління це дозволить швидко перезавантажити управління компанією", - зазначив прем'єр.
Голова уряду акцентував, що державний "Енергоатом" - це компанія, від стабільної роботи якої залежить енергетична безпека держави. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління.
Товариство є оператором чотирьох атомних електростанцій - Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.
Також до складу НАЕК входить Ташлицька ГАЕС (453 МВт), Олександрівська ГЕС (25 МВт) та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження.
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