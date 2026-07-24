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Вантажні перевезення залізницею в Україні скоротилися на 6,2% за пів року
08:27 23.07.2026 |
У січні - червні 2026 року залізничним транспортом перевезено 74,7 млн т вантажів, на 6,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, передає Укрінформ з посиланням на Rail.insider.
"За підсумками січня-червня 2026 року залізничним транспортом перевезено 74 млн 700 тис. т вантажів. Показник на 6,2% менше порівняно з відповідним періодом торік", - йдеться в повідомленні.
За словами Ткачова, основним фактором скорочення стало зниження обсягів перевезень залізної та марганцевої руди (-6,1 млн т), кам'яного вугілля (-1,5 млн т) та будівельних матеріалів (-1,3 млн т).
Водночас зростання продемонстрували перевезення зерна (+2,7 млн т) і нафти та нафтопродуктів (+1,4 млн т).
В експортному сполученні було перевезено 35 млн т вантажів, всередині країни - 32,4 млн т.
Обсяг експорту за перше півріччя порівняно з відповідним періодом торік скоротився на 9,6%. Падіння продемонстрували залізна та марганцева руда (-31%), цемент (-45%), чорні метали (-1,2%).
Водночас на 19,5% зросли обсяги перевезення зернових вантажів.
У напрямку портів Великої Одеси на експорт перевезено 22,6 млн т (-8,7%), у напрямку західних прикордонних переходів - 11,6 млн т (-9,7%). Ще 800 тис. т експортовано через порти Дунаю (-28,2%).
Як підкреслив представник Укрзалізниці, останні два тижні спостерігається посилення ударів по портовій інфраструктурі, по суднах. Це призводить до різкого падіння перевезення й обробки вантажів саме у портах Великої Одеси.
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