Стала відома дата аукціону з приватизації Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України призначив дату аукціону з об'єкта великої приватизації - державного пакета акцій розміром 99,5667% статутного капіталу акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

Як повідомили в Фонді, електронний аукціон відбудеться 19 жовтня 2026 року.

Проєкт інформаційного повідомлення про продаж ОПЗ, який міститиме повний перелік умов приватизації, стартову ціну, дату проведення аукціону, вимоги до потенційних покупців та іншу необхідну інформацію для учасників, оприлюднять найближчим часом.

Ранше в липні уряд затвердив умови та стартову ціну продажу державного пакета акцій ОПЗ, яка становить понад 4,3 млрд грн.

Умови приватизації

Однією з ключових умов приватизації є зобов'язання майбутнього інвестора вкласти щонайменше 500 млн грн у модернізацію підприємства та підвищення його енергоефективності.

Як зазначили в Фонда держмайна, це сприятиме відновленню роботи одного з найбільших хімічних підприємств України, підвищенню його конкурентоспроможності та створенню передумов для сталого розвитку.

Про завод

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт.

Державі в особі Фонду державного майна належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам - 0,4312%.