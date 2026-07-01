Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Усі керівники теруправлінь БЕБ не пройшли переатестацію

Керівники чотирьох з дев'яти територіальних управлінь Бюро економічної безпеки провалили атестацію, повідомляється на сайті Бюро.

Серед них - Сергій Мунтян (керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області), Олег Борисенко (керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області), Сергій Журавльов (т. в. о. керівника Територіального управління БЕБ у Волинській області), Олексій Дрозд (т. в. о. керівника Територіального управління БЕБ у Київській області).

Ще двоє керівників теруправлінь, яких мали перевіряти у межах першого етапу атестації, звільнилися ще у березні.

Не зміг пройти переатестацію також керівник Управління матеріально-технічного забезпечення центрального апарату БЕБ Євгеній Березовий й заступниця керівника юридичного департаменту Ірина Рєзнікова.

"Не так швидко, як хотілося, але наш закон про БЕБ працює", - відреагував на результати тестування і співбесід голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,7503
  0,0473
 0,11
EUR
 1
 51,0981
  0,0026
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4224  0,02 0,05 44,9200  0,02 0,04
EUR 50,8224  0,04 0,09 51,4445  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7350  0,03 0,08 44,7600  0,03 0,07
EUR 51,0560  0,01 0,03 51,0756  0,00 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес