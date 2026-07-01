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Усі керівники теруправлінь БЕБ не пройшли переатестацію
Керівники чотирьох з дев'яти територіальних управлінь Бюро економічної безпеки провалили атестацію, повідомляється на сайті Бюро.
Серед них - Сергій Мунтян (керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області), Олег Борисенко (керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області), Сергій Журавльов (т. в. о. керівника Територіального управління БЕБ у Волинській області), Олексій Дрозд (т. в. о. керівника Територіального управління БЕБ у Київській області).
Ще двоє керівників теруправлінь, яких мали перевіряти у межах першого етапу атестації, звільнилися ще у березні.
Не зміг пройти переатестацію також керівник Управління матеріально-технічного забезпечення центрального апарату БЕБ Євгеній Березовий й заступниця керівника юридичного департаменту Ірина Рєзнікова.
"Не так швидко, як хотілося, але наш закон про БЕБ працює", - відреагував на результати тестування і співбесід голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
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