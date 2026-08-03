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АНАЛІТИКА

Зеленський затвердив Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю підписав закон, який ратифікує Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, законопроєкт №0340 про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки офіційно став законом.

Угода між країнами сприятиме розвитку двостороннього співробітництва та розширить ринки збуту для українських та турецьких виробників. Серед іншого, документ передбачає взаємне скасування мит для низки товарів.

Верховна Рада ратифікувала Угоду 14 липня.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

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