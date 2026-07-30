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Подорожчання пального триває: ціна дизеля в Україні перевищила 90 гривень
16:59 30.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 84,25 грн/л (здорожчав на 12 коп.); бензин марки А-95 - 81,19 грн/л (здорожчав на 26 коп.); бензин марки А-92 - 77,7 грн/л (здорожчав на 6 коп.); дизпальне - 90,66 грн/л (здорожчало на 1 грн). Середня ціна автогазу становить 43,32 грн/л, що на 75 коп. більше, ніж попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,95 грн/л; дизпальне - 93,95 грн/л; автогаз - 39,45 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 90,9 грн/л; автогаз - 43,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,44 грн/л; дизпальне - 88,94 грн/л; автогаз - 40,71 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 83,5 грн/л; дизпальне - 91,8 грн/л; автогаз - 44,5 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 82,9 грн/л; дизпальне - 93,57 грн/л; автогаз - 42,23 грн/л.
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