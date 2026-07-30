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Ринок праці для ВПО: понад 23 тисячі українців отримали роботу за підтримки Держслужби зайнятості
13:35 30.07.2026 |
З початку 2026 року послугами Державної служби зайнятості (ДСЗ/ДЦЗ) скористалися понад 64 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), із яких більше 23 тис. вже знайшли роботу, повідомляє ДСЗ.
"Найчастіше ВПО звертаються саме за допомогою у працевлаштуванні. Від початку року 46 тис громадян отримали статус зареєстрованого безробітного, а більше 23 тис. українців вже знайшли роботу за сприяння ДСЗ", - повідомляється на сайті відомства.
Також, за інформацією ДСЗ, майже 9 тис. людей було працевлаштовано з компенсацією роботодавцю, 12 тис. долучилися до суспільно корисних робіт, а ще 1,4 тис. - до громадських робіт.
Окрім працевлаштування, у відомстві підкреслюють важливість підтримки у вигляді професійного навчання. "Більше 5 тис. ВПО цього року підвищували кваліфікацію або здобували нову професію, щоб розширити свої можливості на ринку праці".
Ще одним інструментом для професійного розвитку є ваучер на навчання. У 2026 році ним скористалися понад 1,1 тис. ВПО.
ДЦЗ пропонує і грантові програми. Від початку року 680 ВПО отримали мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи, ще 85 - скористалися грантами для ветеранів та другого з подружжя. "Загалом від початку дії програми "Власна справа" майже 4 тис. ВПО отримали фінансову підтримку для розвитку власного бізнесу".
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