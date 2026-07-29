Нафта зростає у ціні понад 7%, Brent торгується понад $90 за барель

Ціни на нафту зростають більш ніж на 7% на торгах у середу, Brent торгується вище позначки в $90 за барель.

Зростання ринку прискорилося на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який пообіцяв жорстку відповідь на удар Ірану по Йорданії. "Ми завдамо їм сильного удару, - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, вживши при цьому нецензурну лексику. - Їм доведеться несолодко".

Іранські ВПС раніше повідомили про нанесення удару з використанням кількох балістичних ракет по американській авіабазі та командному пункту Центрального командування ЗС США (CENTCOM) у Йорданії.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 18:00 кч становить $90,52 за барель, що на $6,43 (7,65%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $5,93 (7,48%), до $85,19 за барель.

"Продовження цієї війни призведе до подальшого пошкодження важливої нафтової інфраструктури як у країнах Перської затоки, так і в Ірані", - зазначає аналітик XS.com Самер Хасн, він додав, що на відновлення пошкоджених об'єктів можуть піти місяці або навіть роки.

Все це, за його словами, може призвести до того, що ціни на нафту залишатимуться досить високими протягом тривалого часу. "У міру затягування війни навіть малоймовірні та екстремальні сценарії можуть стати реальністю", - зазначає Хасн.

Дані Міністерства енергетики США, оприлюднені в середу, показали різке падіння комерційних запасів нафти в країні минулого тижня - на 7,17 млн барелів. Консенсус-прогноз експертів передбачав їхнє зниження на 1,3 млн барелів, за даними Trading Economics.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), скоротилися на 771 тис. барелів і перебувають на мінімумі з серпня 2014 року.

Товарні запаси бензину минулого тижня збільшилися на 7 тис. барелів, дистилятів - на 1,06 млн барелів.

