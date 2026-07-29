Місцеву владу хочуть залучити до фінансування приміських залізничних маршрутів

У Кабінеті міністрів розробили законопроєкт, який пропонує наділити органи місцевого самоврядування новими видатковими повноваженнями - забезпеченням організації приміських залізничних перевезень, повідомила Асоціація міст України в середу.

Вона заявила, що категорично заперечує проти запропонованого законопроєкту через декілька критичних проблем.

Усі приміські маршрути Укрзалізниці є збитковими. За оцінками компанії, собівартість середньої поїздки у приміському сполученні становить понад 300 грн, тоді як пасажири сплачують у середньому 15 грн. З 2026 року в Україні запустили експеримент із державним замовленням пасажирських залізничних перевезень. Запропонований законопроєкт передбачає схожий механізм і для приміських перевезень.

Але Асоціація міст України попереджає, що через різну фінансову спроможність громад така ініціатива створює реальний ризик того, що громадяни просто втратять доступ до приміського залізничного транспорту. Якщо держава і місцева влада не покриють витрати, фінансування цих послуг може впасти виключно на плечі самих пасажирів, перевезення стануть збитковими й Укрзалізниця змушена буде їх припинити.

АМУ пояснила, що законопроєкт зобов'язує місцеву владу організовувати приміські залізничні перевезення, але не передбачає жодних додаткових джерел доходів для покриття цих витрат.

Проєкт також імперативно зобов'язує місцеві ради укладати договори про співробітництво для управління маршрутами. Якщо ж рада відмовиться укладати такий договір, Укрзалізниця отримає підстави скасувати окремі зупинки або весь маршрут, що призведе до транспортного колапсу.

Механізм надання державних субвенцій місцевим бюджетам, яким не вистачає грошей на перевезення, прописаний, на думку АМУ, непрозоро. Оцінка фінансової спроможності громад буде суб'єктивною, а виділення грошей - не гарантованим, лише в межах наявного держбюджету.

"Запропонована законопроєктом система в разі її імплементації знищує можливість мешканців громад користуватись послугами перевезення приміським залізничним транспортом", - заявили в Асоціації міст.

За чинним законодавством, тарифи на перевезення пасажирів і багажу в приміському сполученні має встановлювати АТ "Укрзалізниця" за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. За рівня тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки повинні компенсувати з місцевих бюджетів.