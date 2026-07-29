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Середня зарплата в Україні в червні виросла на 5,9% і становила 32,783 тис. грн – Держстат
Середня заробітна плата штатних працівників України у червні зросла на 5,9% порівняно з травнем 2026 року і становила 32,783 тис. грн, повідомили у Державній службі статистики (Держстат).
За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у червні-2026 зафіксовано в Києві - 48,393 тис. грн та Київський області - 33,849 тис. грн, найнижчий у Кіровоградській - 23,882 тис. грн і Чернівецькій - 24,472 тис. грн областях.
У червні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій - 77,931 тис. грн, фінансової та страхової діяльності - 61,047 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності - 40,845 тис. грн, державному управлінні й обороні - 39,36 тис. грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - 38,816 тис. грн, у промисловості - 34,709 тис. грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служб - 30,518 тис. грн, у сфері операцій з нерухомістю - 27,740 тис. грн, у будівництві - 26,197 тис. грн.
При цьому найнижча середня заробітна плата спостерігалася у працівників охорони здоров'я і соцдопомоги - 22,274 тис. грн, в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 22,855 тис. грн грн та в освітян - 25,394 тис. грн.
Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 липня 2026 року становила 3,8 млрд грн (у травні теж 3,8 млрд грн).
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Як повідомлялося, споживча інфляція, за даними Держстату, в червні у річному вимірі сповільнилася до 7,2%, тоді як базова - зросла до 8,1%.
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